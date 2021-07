Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 29 de ani care a violat o tanara la Corbu, județul Constanța, și l-a ucis pe tatal acesteia , dupa ce a intrat in casa peste ei, a fost arestat preventiv sambata, 3 iulie, pentru 30 de zile! Masura a fost luata de Tribunalul Constanța, informeaza portalul Replica . Individul, care a fost…

- Un incident teribil a avut loc in județul Argeș. Un barbat și-a sechestrat nora și nepoata, apoi le-a amenințat cu un cuțit. Individul care a comis gestul șocant se afla, de fapt, in arest la domociliu. Apartamentul ii aparținea barbatului, insa acesta se mutase de ceva timp la țara.

- Un barbat cu cagula a intrat in casa unei familii din localitatea Corbu, județul Constanța, și a injunghiat un barbat in varsta de 41 de ani și i-a violat fiica in varsta de 20 de ani, anunța Ziua de Constanța . La scurt timp dupa incident, barbatul injunghiat a murit. Fratele celui decedat a declarat…

- Pandemia COVID-19 și stresul suplimentar la care ne-a supus a readus in centrul atenției afecțiunile psihice. La nivel mondial, peste 264 de milioane de oameni sufera de tulburari psihice, specialiștii avertizand ca acestea vor deveni in scurt timp cele mai des intalnite afecțiuni ale oamenilor.…

- Un barbat din Iași a fost recent eliberat din pușcarie, insa a fost arestat din nou dupa ce a agresat o femeie. Individul s-a prezentat in fața judecatorilor incalțat cu o pereche de șlapi roz. Judecatorii au decis sa-l plaseze in arest pentru 30 de zile. Criminalul fashion din Iași Barbatul a fost…

- Fratele celui ce a fost marele artist Ion Dolanescu, Constantin Dolanescu, a fost reținut alaturi de mai mulți lautari. In total, 23 de persoane au incasat indemnizație de la stat in pandemie, deși au avut și alte venituri. Fratele lui Ion Dolanescu si alti zeci de lautari din Dambovița au fost reținuți…

- Zeci de lautari din Dambovita au fost retinuti, fiind acuzati ca luat bani pe nedrept de la stat, aducand dovezi false potrivit carora activitatea lor a fost afectata de pandemia de COVID-19. Printre aceștia se afla și fratele regretatului artist Ion Dolanescu – Constantin Dolanescu. „Ca urmare a activitatilor…

- Un incendiu a izbucnit, luni, intr-un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei. Incendiul a fost lichidat și nu au fost persoane ranite, insa vecinii s-au luat la cearta cu barbatul care locuia in respectivul apartament și a fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru…