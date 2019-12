Criminalul din Bârsău reținut. A recunoscut tot (foto) Principalul suspect in cazul crimei duble din Barsau a fost dus aseara in fața instanței cu propunere de arestare preventiva Conform unor surse judiciare criminalul a recunoscut tot in fața judecatorului astfel ca acesta a dispus arestarea sa preventiva pentru o perioada de 30 de zile. “Dispune arestarea preventiva, in cursul urmaririi penale, a inculpatului […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

