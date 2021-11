Stiri pe aceeasi tema

- Tatal vitreg al fetiței de șase ani gasite ucisa și incendiata pe un camp din Arad e principalul suspect al morții sale. Barbatul de 23 de ani a fost reținut, iar la audieri a povestit detalii terifiante. Acesta recunoaște ca i-a dus trupul fara viața pe camp, insa spune ca nu el a lovit-o.

- O firma de ingrijiri medicale care facea teste rapide pentru SARS-CoV-2 la domiciliu a fost amendata de Directia de Sanatate Publica (DSP) Arad cu 30.000 de lei, pentru nereguli in inregistrarea datelor privind testele realizate, anunța Agerpres. "S-a aplicat o sanctiune de 30.000 de lei pentru…

- O femeie de 45 de ani, invațatoare la o școala din Vaslui, a fost condamnata la 140 de zile amenda, transformate in zile de inchisoare in caz de neachitare, fiind acuzata ca a sustras mai multe produse dintr-un supermarket, impreuna cu fiica ei in varsta de 16 ani. Alaturi de cele doua a fost condamnata…

- Mirele scapat de prietenii lui pe jos, dupa ce a fost aruncat in aer, se afla inca in spital. Liviu Filimon s-a temut ca va ramane paralizat dupa ce s-a ales cu fracturi grave la coloana, chiar la nunta lui, in Baile Felix. Din fericire, medicii l-au anunțat ca nu este atat de grav. Cu toate astea,…

- O crima odioasa a avut loc in Vaslui. Criminalul este un barbat de 45 de ani, care a ucis un consatean din comuna Malusteni fara niciun motiv, iar acum spune ca nu are niciun regret. Barbatul are antecedente penale.

- Un barbat de 45 de ani din București a fost saltat din casa de mascați, dupa ce a ucis un barbat care iși scosese jumatate din pensie din bancomat și a fugit de la locul faptei. Mascații l-au saltat din casa, in timp ce facea un live pe Facebook, pe manele. Pe imagini se poate observa cum…

- Barbatul care a fost acuzat de catre fosta sa soție ca și-a abuzat fiica vitrega a recunoscut fapta. El a abuzat-o pe minora de 14 in urma cu doi ani in repetate randuri. Acum așteapta sa fie pedepsit.