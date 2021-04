Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Alba care a ucis un tanar de 23 de ani si a ranit-o grav pe iubita acestuia de 21 de ani a fost prins de doi politisti din Sebes care au plecat in cautarea acestuia pe motociclete enduro.

- FOTO VIDEO| Doi polițiști din Sebeș, EROI dupa ce au prins suspectul in cazul crimei din Rahau: L-au urmarit cu ajutorul motocicletelor enduro Doi polițiști din Sebeș au reușit prinderea suspectului crimei din Rahau, care a fugit și se ascundea in padurea din sat. Cei doi au pornit in cautarea autorului…

- Barbatul care a comis crima socanta din Alba a fost prins de politisti intr-un mod inedit. A fost urmarit cu motociclete enduro si retinut langa o padure in apropiere de satul unde a injunghiat mortal o persoana si a ranit grav o alta.

- Otoiu Paul Gerhard, barbatul din Alba, trimis in judecata pentru ca și-a omorat mama in bataie, a fost adus in Romania din Germania – țara in care a fugit in urma cu aproape un an. Barbatul a fost dat in urmarire naționala, apoi internaționala. In luna octombrie a anului 2020, barbatul a fost prins…

- In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. In urma actiunilor punctuale de control, au fost aplicate 5.556 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.082.858…

- Un sofer roman ce conducea o duba, in stare de ebrietate avansata, a fost urmarit de o patrula de politie pe autostrada A4, in Germania. Barbatul conducea haotic, de pe o banda pe alta, in dreptul intersectiei Nohra, spre Dresda, conform TAG24.

- Un roman dat in urmarire internationala in urma unei condamnari la cinci ani de inchisoare pentru lipsire de libertate si constituire de grup infractional, care a parasit Romania in anul 2012, a fost prins de politisti in orasul italian Pescara. Potrivit unui comunicat de presa al Politiei Capitalei,…