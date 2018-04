Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Alba Iulia condamnat definitiv la 25 de ani, 10 luni și 20 de zile de inchisoare pentru ca a ucis o femeie intr-un apartament a incercat sa evadeze din Penitenciarul Aiud. Pandelea Mihai Razvan (28 ani) a fost trimis in judecata pentru tentativa de evadare din Penitenciarul Aiud. Dosarul…

- Caz socant la Calinesti. O femeie de 47 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean asta dupa ce concubinul ei a incercat sa o omoare. Pe fondul unei dispute, barbatul a pus mana pe cutit si a injunghiat-o pe femeie. Acesta i-a aplicat o lovitura de cutit in spate si una in gat. Dupa aceea,…

- Tragedia s-a petrecut in localitatea galateana Pechea, in seara de miercuri. Trupul macelarit si fara viata al victimei in varsta de 34 de ani a fost gasit de-abia a doua zi, de dimineata, intr-un sant. Criminalul in varsta de 40 de ani a fost retinut si va fi dus la arestare.

- O tanara in varsta de 33 de ani a fost ucisa la Galati de fostul iubit, in plina strada, cu mai multe lovituri de cutit, potrivit Antena3.ro. Incidentul a avut loc in timp ce femeia se indrepta catre serviciu. Victima a fost atacata de barbatul de care se despartise. Surse din ancheta au precizat ca…

- Un tanar de 26 de ani este autorul crimei din cladirea dezafectata a unui fost oficiu postal din Galati. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a recunoscut fapta in fata anchetatorilor.

- Vineri, 12 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud au identificat-o si retinut pe o femeie de 34 de ani si pe un barbat de 39 de ani, ambii din Aiud, posesori ai unor mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Aiud. Femeia a fost…

