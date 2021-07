Criminalul de la Corbu a fost prins și a recunoscut faptele Politistii au reusit sa il prinda pe individul mascat care a injunghiat un barbat in varsta de 41 de ani si a violat-o pe fiica acestuia, in varsta de 20 de ani. “In urma activitaților desfașurate, va informam ca, la acest moment, la sediul Poliției orașului Navodari este audiat un barbat, banuit de comiterea faptelor” a anuntat MAI. Scopul crimei ar fi fost jaful. Criminalul este vecin cu familia pe care distrus-o. In casa lui s-a gasit o maceta, haine cu sange, o fata de masa cu sange, cheile casei. Orbit de furie ca nu a gasit bani, agresorul ar fi violat-o pe tanara de 20 de ani. Localnicii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

