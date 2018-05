Stiri pe aceeasi tema

- Analizele ADN in cazul fetitei de 5 ani violata si ucisa in Baia Mare sunt procesate in regim de urgenta. Investigatia este ingreunata deoarece familia fetitei a mutat de trei ori corpul acesteia dupa ce a fost gasita fara suflare.

- Alerta in Baia Mare, acolo unde oamenii legii il cauta pe barbatul care a socat intreaga tara dupa ce a violat si ucis o fetita de doar cinci ani de zile, care iesise afara la joaca. Micuta a fost lasata nesupravegheata de parinti si a disparut, fiind ulterior gasita moarta in zona fostului combinat…

- O fetița de cinci ani a fost omorata și violata noaptea trecuta la Baia Mare. Anchetatorii au deja un suspect in acest caz și ar fi vorba de un fost preot. The post Procurorii vin cu noi informații despre ucigasii fetitei de cinci anisori appeared first on Renasterea banateana .

- Noi detalii ies la iveala: Bunica fetitei ucise in Baia Mare, declaratii sfasietoare. Cadavrul micutei a fost gasit…… Noi detalii ies la iveala in cazul fetitei ucise cu bestialitate, in Baia Mare. Micuta a fost gasita chiar de catre fratii ei mai mari. Anchetatorii iau in calcul faptul ca ucigasul ar…

- IMAGINI RASTURNARE de SITUAȚIE in cazul FETIȚEI violata și ucisa cu bestialitate in zona Cuprom din Baia Mare. VEZI cine este CRIMINALUL! O noua crima ,produsa cu o ferocitate ieșita din comun, a ingrozit Baia Mare. Daca saptamana trecuta o adolescenta din Botoșani iși gasea sfarșitul tragic sub…

- Informatii bomba in cazul crimei de la Baia Mare, unde o copila de 5 ani a fost abuzata si ucisa cu salbaticie. Anchetatorii au un prim suspect, un fost preot de aproximativ 50 de ani, conform observator.tv.

