- DECIZIE…Magistratii Tribunalului Vaslui au admis propunerea Parchetului de a prelungi mandatul de arestare luat pe numele lui Petru Onila, barbatul din comuna Albesti care, intr-un acces de gelozie, si-a ucis sotia cu patru lovituri de cutit si apoi a incercat sa se sinucida. Onila a stat o perioada…

- In referatul de arestare se mentioneaza ca minorul a comis fapta pe 12 septembrie 2019. „Inculpatul minor I.I. s-a deplasat in padurea denumita «Todosoaia» pentru a sustrage lemne, unde a fost surprins de victima G.R. (padurar). In aceste circumstante, inculpatul a atacat victima cu o secure si i-a…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au reținut pe un barbat din comuna Ighiu, care nu a respectat dispoziția ordinului de protecție emis de instanța și s-a apropiat de soția sa. In noaptea de 13/14 februarie 2020, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați de catre…

- Un barbat din comuna Albești, care a ucis o femeie pentru 400 de lei și un telefon mobil, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Botoșani sub acuzațiile de omor și talharie calificata. Potrivit anchetatorilor, crima a avut loc in noaptea de 7 spre 8 decembrie 2019,…

- Polițiștii din Blaj au reținut-o pe o femeie care este cercetata pentru furt din magazin. Aceasta nu este la prima fapta de acest fel. Va fi prezentata in fața magistraților, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 08 ianuarie 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului…

- O femeie in varsta de 83 ani a fost omorata de un barbat care i-a intrat in casa cu scopul de a-i fura bunurile. Trupul femeii a fost descoperit dupa doua zile de ginerele ei. Crima a avut loc, spun procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, miercuri, 11 decembrie 2019, orele 20,00. Un barbat…