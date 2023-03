Criminalul cu afecţiuni psihice, din Bascov, care şi-a ucis familia, a primit închisoare pe viață! Criminalul cu sange rece din Bascov, care și-a ucis toata familia, i-a lasat masca pe anchetatori. El și-ar fi planuit strategic totul! Si-a ucis familia in luna august a anului 2022, iar acum a fost condamnat la inchisoare pe viața. Barbatul a omorat 5 oameni, iar procurorii i-au incadrat ororile comise la omor calificat. Decizia […] The post Criminalul cu afectiuni psihice, din Bascov, care si-a ucis familia, a primit inchisoare pe viața! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Instanța a decis ca barbatul care si-a omorat parintii, sora, fratele si nepoata in luna august a anului 2022, sa ramana in spatele gretiilor pentru tot restul vieții. Oamenii legii au ajuns la concluzia ca, dupa ce a luat cinci vieți, sa fie acuzat de omor calificat, pentru ca avea totul planuit.

- Viorel Letcan din Bascov a fost trimis in judecata pe 17 noiembrie 2022, pentru omor calificat, in forma continuata, cu premeditare și prin cruzimi, dupa ce și-a ucis toti membrii familiei cu un ciocan și o toporișca. Criminalul, un barbat de 53 de ani, cunoscut cu probleme psihice, și-a omorat intreaga…

- Barbatul din Bascov care in luna august și-a ucis cu sange rece familia (fratele, mama, tatal, sora și nepoata de numai 5 ani) și-a primit sentința la aproape un an de tragicul eveniment. Barbatul a fost condamnat, de judecatorii de la Tribunalul Argeș, la inchisoare pe viața. Decizia vine dupa doar…

- A fost condamnat argeșeanul care, in august anul trecut, și-a ucis cu ferocitate mama, tatal, fratele, sora și nepoata. Criminalul din comuna Bascov a primit inchisoare pe viața! Viorel Letcan a fost trimis in judecata pe 17 noiembrie 2022, pentru omor calificat, in forma continuata, cu premeditare…

- Antrenorul echipei Chelsea, Graham Potter, a afirmat ca sanatatea sa mintala a avut de suferit dupa ce el si familia sa au primit „mesaje abuzive”, in urma rezultatelor slabe ale formatiei londoneze, a informat BBC, preluat de news.ro. „Am primit cateva e-mailuri nu tocmai frumoase, in care mi se dorea…

- Antrenorul echipei Chelsea, Graham Potter, spune ca a fost afectat psihic dupa ce el si familia lui au primit amenintari anonime din partea fanilor gruparii, ca urmare a faptului ca formatia traverseaza o perioada slaba, cu rezultate negative, scrie BBC. Chelsea este abia pe locul 10 in Premier League,…

- Maria, copila injunghiata in timp ce era la colindat, traia alaturi de cei patru frati ai sai in Centrul de plasament „Sf. Nicolae” din Trușești. Sute de oameni au participat la inmormantarea fetei.„Era un copil normal, ii placea viata, colabora bine cu colegii, cu profesorii. Avea o prezenta zilnica…

- Momente teribile in familia celebrului Leo de la Strehaia! Aflat in inchisoare, acesta a suferit un AVC și se afla in stare grava. Prietenii sai, dar și familia sa și-au exprimat public durerea și disperarea și le-au cerut oamenilor sa se roage pentru Leo! Fii la curent cu cele mai noi stiri.…