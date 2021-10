Criminalul care și-a UCIS mama a fost prins: nu a opus rezistență; are probleme psihice Politistii timisoreni l-au prins, duminica, pe barbatul de 34 de ani, cu probleme psihice, care si-a ucis mama cu mai multe lovituri de lemn in cap, in locuinta din Timisoara, informeaza Agerpres. Potrivit unor surse judiciare, barbatul a fost depistat in zona Garii de Est si nu a opus nicio rezistenta, urmand sa fie audiat. Barbatul era internat de mai mult timp la Spitalul de Psihiatrie din Gataia, pentru tratament, iar la cererea parintilor, a fost externat. Acasa, intr-un exces de furie, si-a atacat mama care era in alta camera, lovind-o de mai multe ori in cap cu un lemn,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 34 de ani, care era internat de mai mult timp pentru tratament la Spitalul de Psihiatrie din Gataia, a fost externat la cererea parintilor, dar odata ajuns acasa, la Timișoara, și-a omorat mama cu bestialitate, relateaza Agerpres.

- Este alerta in Timisoara! Politistii cauta si la aceasta ora un barbat de 34 de ani, cunoscut cu boli psihice, fiind suspectat ca si-ar fi ucis mama. Acesta a fost externat in aceeasi zi, dintr-un spital de psihiatrie.

- O femeie de 53 de ani a fost gasita moarta in casa de soțul ei. Femeia a fost injunghiata, vineri, de fiul acesteia care a fugit de polițiști scrie ziarul local Opinia Timișoarei. Descoperirea a fost facuta de soțul femeii, vineri dupa-masa. Acesta le-a povestit polițiștilor ca a gasit-o intr-o balta…

- Azi, 02 septembrie 2021, ora 09:00, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de o femeie, care a reclamat faptul ca, soțul sau RICEA CONSTANTIN, bolnav psihic, care fusese transportat la spital in noaptea de 01/02.09.2021, a plecat din aceasta unitate fara acordul medicilor și nu a ajuns la…

- Doi romani din Timisoara, care traiau de mai mulți ani in Italia, au fost șocați dupa ce au revenit din concediu si au gasit casa golita de toata lucrurile de valoare. Au lipsit de acasa trei saptamani. Multi romani pleaca in concendiu in luna august, alegand fie diverse locatii turistice, fie sa isi…

- Inca un centru de vaccinare iși deschide porțile la Timișoara. Incepand de joi, 5 august, la Spitalul CFR devine funcțional al doilea centru de imunizare, la opt luni de la deschiderea primului. In incinta Garii de Nord mai funcționeaza tot de joi un punct nou de vaccinare.

- Episodul violent a avut loc intr-o scara de bloc din Buzau. Mama fostului polițist ar fi incercat sa se sinucida cu un pumn de pastile dupa ce ar fi fost agresata verbal de fiul și de nepotul ei. Polițiștii nu au reușit sa se ințeleaga cu fostul lor coleg, așa ca au incercat sa-l duca la secție. In…

- O femeie in varsta de 40 de ani cu probleme psihice a fost abandonata, luni, in scara unui bloc din Suceava, intr-un sac din plastic, informeaza realitateadesuceava.net . Victima a fost transportata la spital in stare de semiconștiența, dar, ulterior, și-a revenit și este acum in afara oricarui pericol.…