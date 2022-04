Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment tragic s a petrecut, astazi, in municipiul Calarasi. Doua persoane au fost ucise cu sange rece Criminalul este chiar chiriasul care a anuntat politia, printr un apel la 112. Este vorba despre doua persoane, tata si fiica, cu varste de 71 de ani, respectiv 41 de ani, acestia fiind gasiti…

- Un barbat și fiica lui au fost gasiți morți, luni dimineața, in locuința lor din Calarași. Chiriașul lor a fost cel care a alertat poliția. A Alarma a fost data in aceasta dimineața de chiriașul celor doi, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și o ambulanța. Barbatul, in varsta…

- La data de 23 martie 2022, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au identificat, cu operativitate, un barbat, de 42 de ani, din comuna Sancel, ca banuit de savarsirea unui furt, semnalat in seara aceleiași zile.Se pare ca, la data de 23 martie 2022, in jurul orei 22.00, ar fi patruns in curtea…

- Mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pus in aplicare de polițiști, la Recaș. Oamenii legii au depistat un barbat de 48 de ani care a fost condamnat pentru infracțiuni rutiere și nu s-a prezentat pentru ispașirea pedepsei.

- Un barbat din Constanta prins in flagrant, dupa ce a vandut un kilogram de canabis cu 6.000 de euro. In continuare, este acuzat de combatere a criminalitații organizate din Constanța, pentru trafic de droguri de risc. Iata cum s-a intamplat totul!

- Erlbacher, care a primit o sentința pe viața, se enervase pe prietenul sau, dupa ce acesta ii turnase prea multa maioneza in mancare. Rareori motivul unui asemenea act de nebunie a fost atat de meschin. Criminalul și cunoscutul sau se aflau in barul Old Home din Pisgah. Pe fondul consumului de alcool,…

- Un barbat și-a injunghiat mortal soția, iar mai apoi, a parasit domiciliu din municipiul Giurgiu. Poliția orașului Giurgiu a fost sesizata, joi seara, de catre o femeie, ca o ruda a sa, de 35 de ani, a fost injunghiata la gat de catre soț. La fața locului au intervenit medicii, dar din pacate, aceștia…

- Polițiștii de la Secția Rurala Pojorata au fost solicitați sa aplaneze o situație ivita intr-o familie din comuna Breaza unde un barbat a fost acuzat ca și-a batut concubina și fiica. Cea care a anunțat Poliția a fost femeia. Oamenii legii au constatat ca pe fondul consumului de alcool, barbatul și-a…