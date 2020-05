Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost observati de jandarmi in timp ce sustrageau portofelul unei batrane. Barbatii s-au ales cu dosar penal. Marti, 19 mai, in jurul orei 15:20, in timp ce patrula pe strada Gheorghe Petrascu, un echipaj de jandarmerie aflat in misiune de ordine publica pe raza municipiului Tecuci a observat…

- De mult n-am mai vazut atata lume. In parcuri, pe strada, in piața. Ai zice ca lucrurile au revenit la normal, dar nu e chiar așa. Traficul s-a mai intensificat iar oamenii, cei mai mulți, poarta maști de protecție. Zona centrala a orașului e plina. Cozile la banci, dar și la alte magazine, sunt foarte…

- Valoarea sprijinului financiar prin Programul Național Apicol pentru perioada 2020-2022 (PNA2020-2022) este de peste 150,6 milioane de lei, din care peste 75,3 milioane de lei reprezinta contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale. Hotararea de Guvern privind PNA 2020-2022, normele…

- Aniversam astazi pentru a 14-a oara Ziua Europei, dupa inalțatorul moment al aderarii Romaniei in marea familie a țarilor membre ale Uniunii Europene. Este o zi de referința pentru intreaga națiune, integrarea noastra in Uniunea Europeana fiind un prilej extraordinar de a ne valorifica șansele și de…

- La 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, declara ca „Europa nu va fi construita dintr-odata, ci prin realizari concrete care sa creeze in primul rand o solidaritate de fapt”. Dupa 70 de ani de la aceasta declarație – piatra de temelie a Uniunii Europene – cuvintele lui Schuman…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs, miercuri dimineata, la ora locala 7:43, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 33 kilometri…

- Autorul crimei din seara zilei de luni, din municipiul Bacau, nu a fost identificat iar procurorii Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau au deschis un dosar penal in rem.Victima este un tanar in varsta de 21 ani care a fost impuscat de mai multe ori in scara unui bloc de pe strada Alecu Russo,…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau a emis un comunicat de presa referitor la crima de aseara, de pe strada Alecu Russo. “Prin ordonanta procurorului din 09.03.2020, s-a dispus inceperea urmaririi penale, in rem, cu privire la savarsirea infractiunii de omor, prev. de art. 188 al. 1 C.pen. In acest…