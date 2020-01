Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Dumitru Patriche, individul care și-a ucis soția in cabinetul ei de asistenta șefa din secția de chirurgie a Spitalului Județean Piatra Neamț, a venit cu un cuțit in sacoșa și și-a injunghiat victima de cel puțin 10 ori, arata zch.ro. Barbatul a spus ca iși iubea soția și a venit sa o felicite…

- Detalii șocante ies la iveala in cazul femeii ucise la Spitalul de Urgența din Piatra Neamț! Barbatul acuzat ca și-a ucis soția in spital a facut primele declarații in fața anchetatorilor.

- Au aparut primele imagini cu soțul asistente-șefe injunghiate mortal la Spitalul din Piatra Neamț. Dupa cum se vede din imaginile transmise de RealitateadeNeamt.net, suspectul de crima este incatușat și așteapta sa fie audiat de polițiști.

- Dupa ce gestul nemilos al asistentei de a-si abandona nou-nascutul la un tomberon din Oradea a iesit la iveala, atat ea, cat si tatal bebelusului sunt acum cercetati sub control judiciar. Mama copilului a avut o explicatie halucinanta pentru fapta sa.

- Ziarul Unirea Propunere ȘOCANTA a unui secretar de stat din PNL: Fiecare cetațean sa fie OBLIGAT sa depuna o declarație de avere Propunere ȘOCANTA a unui secretar de stat din PNL: Fiecare cetațean sa depuna o declarație de avere Ar trebui sa existe o discuție in Romania despre depunerea unei declarații…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca pe actuala „constructie” in materie de investitii si prioritati de la ministerul Educatiei, daca s-ar aloca 6% din PIB acestui domeniu, „nu are ce...

- Monica, mama Luizei Melencu, sustine dupa sapte luni de la disparitia fiicei sale ca nu il considera pe Gheorghe Dinca un criminal. Chiar daca a trecut atata timp, femeia spera ca fata este in viata.

- Un spaniol a violat și apoi a ucis o fetița de 4 ani doar fiindca ii ura pe romani!Roberto Hernandez (38 de ani, un fost mecanic de elicoptere) a fost condamnat la inchisoare pe viața, in timp ce Davinia Munoz, mama fetiței și complicea lui, a luat 28 de ani de inchisoare! Criminalul cere acum [...]