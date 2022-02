Criminalitate record în Manhattan împotriva oamenilor de origine asiatică Procurorul districtual din Manhattan a anunțat joi ca echipa sa lucreaza la cel mai mare numar de crime împotriva persoanelor de origine asiatica de când a fost înființata o unitate speciala în urma cu mai bine de un deceniu, ca urmare a atacului asupra unui diplomat sud-coreean la New York, scrie AFP.

&"Din pacate, biroul nostru investigheaza în prezent 33 de cazuri de crime motivate de ura rasiala împotriva asiaticilor, cel mai mare numar pe care l-am avut de când unitatea noastra de crime rasiale a fost înființata în 2010&", a declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

