Stiri pe aceeasi tema

- Val de injunghieri la Londra. Șapte adolescenti au fost atacati, in numai 90 de minute, in aceasta noapte, scrie realitatea.net.Un tanar in varsta de 13 ani se afla in stare grava la spital dupa ce a fost atacat in parcul Lottle Ilford noaptea trecuta.

- Șase adolescenti au fost atacati, in numai 90 de minute, noaptea trecuta, pe strazile din Londra. Un tanar in varsta de 13 ani se afla in stare grava la spital. Trei dintre cele șase victime au avut nevoie de &icir...

- Cele mai mari ponderi in totalul inmatricularilor de autovehicule din 2017 se regasesc in Bucuresti-Ilfov si in nord-vestul Romaniei, atat la masinile pentru pasageri, cat si la cele pentru marfa, arata datele dintr-un studiu publicat de Institutul National de Statistica (INS). La autovehiculele…

- Un fost spion rus este in stare grava in spital dupa ce a fost expus unei substanțe chimice. Alaturi de el, in Salisbury, sudul Angliei, se afla și o femeie care a fost ranita și ea, scrie Agerpres citand BBC News. Presa britanica scrie ca cel spitalizat este Serghei Skripal, un fost colonel al serviciilor…

- Autoritatile din Irlanda au emis, joi, o avertizare de tip cod rosu pentru conditii meteo severe, iar avertismente similare sunt in vigoare in mai multe parti din Marea Britanie, in contextul in care frontul de aer rece din Siberia continua sa perturbe traficul aerian, rutier, feroviar in Europa.…

- Reteaua privata de sanatate Sanador, unul din cei mai mari jucatori de pe piata, a raportat anul trecut o cifra de afaceri de circa 64 milioane euro, in crestere cu 22% fata de anul anterior, a declarat marti pentru News.ro Doris Carmen Andronescu, director general Sanador. Grupul, prezent numai…

- In urma cu mai bine de un an, in prima repriza meciului din Premir League, disputat la Londra, Ryan Mason s-a lovit cap in cap cu fundasul Gary Cahill. Mason a ramas intins pe gazon si a primit ingrijiri medicale pe teren timp de opt minute. El a parasit arena pe targa si a fost operat la 22 ianuarie…

- "Nadajduim sa fie sustinuta de colegii nostri infiintarea secretariatului de stat in Ministerul Dezvoltarii pentru Capitala. Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului, Capitalei ce ii este cuvenit", a declarat Gabriela Firea inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, potrivit News.ro. Noua…