- Specialiștii vorbesc astazi, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre una dintre cele mai controversate dispariții din showbiz-ul romanesc. Este vorba despre o razbunare sau o fuga de teama arestului? Todorel Butoi, psihologul de investigații ia in considerare toate variantele care ar fi putut duce…

- Potrivit programului, sambata, seful Guvernului de la Bucuresti va avea convorbiri tete-a-tete cu prim-ministrul egiptean, Mostafa Madbouly, urmate de o intrevedere in plenul celor doua delegatii oficiale.La finalul convorbirilor, cei doi premieri vor sustine declaratii comune de presa.Tot sambata,…

- O femeie a avut de suferit in urma intoxicației cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc intr-o gospodarie din localitatea Cinișeuți, raionul Rezina. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 17:55. La fața locului a intervenit un echipaj de salvatori și pompieri. Ajunși, aceștia au stabilit ca…

- Cinci braileni au fost arestați pentru un furt de 45.000 de euro dintr-o locuința din Braila. Unul dintre ei a patruns in casa prin fortarea usii si a geamului, ceilalți l-au pazit sau i-au dat informații.

- Potrivit anunțului se estimeaza ca activitatea de contractare online va fi reluata incepand din 6 ianuarie 2023:”Stimați parteneri,Va informam ca incepand cu data de 31.12.2022 facilitatea de incheiere a contractelor prin intermediul portalului nostru va fi indisponibila temporar. Suntem nevoiți sa…

- Andreea Marin este impreuna de 6 ani cu Adrian Brancoveanu, insa nu are planuri de casatorie pentru viitorul apropiat. Vedeta a explicat de ce nu se grabește sa faca marele pas. Dupa divorțul de Ștefan Banica Jr, Andreea Marin s-a recasatorit cu Tuncay Ozturk, insa povestea lor de dragoste nu a durat…

- Valize burdușite cu țigari electronice au fost depistate de catre vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinau, pe sensul de intrare in țara. Cazul a fost inregistrat in aceasta dupa-amiaza, in cadrul postului vamal Aeroport Internațional Chișinau, transmite realitatea. „In sectororul sosire pasageri,…

- Dupa incidentul din aceasta seara, Polonia si Ungaria si-au convocat propriile Consilii de Aparare. Oficialii de la Varsovia se vor intalni la ora locala 21.00, un ceas mai tarziu la Bucuresti. Moscova nu a comentat, inca, stirile.