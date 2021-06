Procurorii francezi au anuntat ca au fost arestati criminalii lui Mihai Spataru, soferul roman de TIR ucis in fata sotiei, intr-o parcare din Franta. Dupa aproape o luna de la crima, procurorii din Amiens, Franta, au precizat ca au arestat doi suspecti, in varsta de 27 de ani, de origine kurda irakiana, in cazul mortii […] The post Criminalii soferului roman de TIR, ucis in fata sotiei, intr-o parcare din Franta, au fost prinși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .