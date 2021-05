Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmarire penala și criminalistica a preluat ancheta in cazul exploziei mașinii de la Arad, in urma careia a murit omul de afaceri Ioan Crișan. Cercetarile se efectueaza pentru infracțiunea de omor.

- ARAD. Devine din ce in ce mai evident faptul ca explozia masinii omului de afaceri Ioan Crisan a fost o „treaba profesionista”, o crima, o executie. Martorii oculari, cei care au vazut toata intamplarea, spun ca flacarile au aparut destul de tarziu dupa explozie, semn ca, cel mai probabil, Crisan a…

- "Romania a fost ferita, o lunga perioada de timp, de astfel de atentate. Avem institutii care vegheaza la apararea vietii si sigurantei cetatenilor romani si este, din punctul meu de vedere, o tara sigura. Romania are institutii profesioniste care vegheaza la apararea sigurantei. Nu se afla despre cate…

- Ioan Crisan (66 de ani), un cunoscut om de afaceri din Arad, a murit sambata dimineata dupa ce autoturismul sau a explodat intr-o parcare. Crisan are afaceri in domeniul piscicol, fiind singurul crescator de somn african din Romania.

- Posibil asasinat cu bomba, la Arad. In acesta dimineața, un influent om de afaceri din Arad a murit ars de viu dupa ce bolidul sau a explodat in parcarea unui supermarket. Pe numele sau Ioan Crișan, afaceristul, in varsta de 66 ani, avea o ferma piscicola. Anchetatorii cerceteaza un posibil asasinat.…

- O mașina a explodat la Arad sambata dimineața și se vorbește despre varianta unui asasinat. Procurorii au intervenit imediat in acest caz. Anchetatorii din cazul mașinii arse de la Arad au suspiciuni ca ar fi fost pusa o bomba in autoturism. Potrivit unor surse citate de Antena 3 , se merge pe varianta…

- Posibil asasinat cu bomba, la Arad. In acesta dimineața, un influent om de afaceri din Arad a murit ars de viu dupa ce bolidul sau a explodat in parcarea unui supermarket. Pe numele sau Ioan Crișan, afaceristul, in varsta de 66 ani, avea o ferma piscicola. Anchetatorii cerceteaza un posibil asasinat.…

- O masina a explodat in parcarea unui supermarket din municipiul Arad, sambata dimineata, iar inauntru a fost gasita de pompieri o persoana carbonizata, in timp ce politistii cred ca autoturismul a fost incendiat. Victima este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crișan, tatal Laurei Bilcea,…