Stiri pe aceeasi tema

- 64% din cazurile cu COVID-19 sunt la persoane ce au intre 30 și 59 de ani Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența Autoritațile au prezentat o repartiție pe grupe de vârste a românilor infectați cu noul coronavirus. Cele mai multe îmbolnaviri sunt din grupa…

- Numarul infectarilor zilnice creste de sapte zile consecutiv. Potrivit datelor oficiale, epidemia s-a soldat cu 18 morti in Rusia, iar 121 de persoane s-au vindecat. Camera inferioara a Parlamentului rus (Duma) si-a dat acordul initial marti pentru o propunere legislativa care ii va permite…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, statul Nepal a anunțat, vineri, ca suspenda eliberarea de permise de accensiune spre Everest, noteaza AFP.Masura de interzicere a accesului pe Everest vine cu cateva saptamani inainte de debutul sezonului de escalada și la puțin timp duca ce și China a anunțat o masura…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Dornești, a fost saltat de polițiști, luni, 2 martie, in baza unui mandat european de arestare emis de autoritațile judiciare din Portugalia, intr-un dosar de jaf armat sau organizat.Petru Buraciuc, in varsta de 36 de ani, este condamnat de autoritațile ...

- Autoritatile din Dolj au stabilit in linii mari traseul italianului de 72 ani care a fost timp de patru zile, in perioada 18-22 februarie, in Romania, la intoarcerea in Italia acesta fiind testat pentru noul coronavirus, iar rezultatul a fost pozitiv.

- Coronavirusul a ucis cel puțin 50 de oameni in Iran, pana lunidimineața. Rata deceselor a urcat ingrijorator in orașul Qom.Pana luni dimineața se anunțase decesul a 12 persoane din cauzacomplicațiilor provocate de noul virus.Cel puțin 50 de oameni au murit in orașul iranian Qom din cauza noului coronavirus,…

- Al doilea pacient infectat cu noul coronavirus a murit in Italia, au spus surse din domeniul sanatatii citate de ANSA. Victima este o femeie din regiunea Lombardia, Milano, potrivit ANSA. Varsta acesteia nu este inca precizata. Decesul acesteia vine la cateva ore dupa ce un barbat in varsta de 77 de…

- Miza alegerilor este la fel de mare și in localitațile mici. Mai ales acum, cand s-ar putea reveni la doua tururi de scrutin. Sute de comune au folosit cu succes practica transferului de electori dintr-o localitate in alta. "Flotantul" a inclinat de multe ori balanța.