Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii in cazul crimei macabre din Mangalia! In aceste momente se desfașoara controale amanunțite la hotelul din Saturn, unde a fost ucisa Alina de cea mai buna prietena a ei, Loredana. Iata ce nereguli au descoperit anchetatorii!

- Apar noi detalii vis-a-vis de crima care a șocat intreaga țara. Loredana Atanasoaie, fata de 18 ani din Vaslui care și-a ucis prietena, se afla acum in spatele gratiilor. Criminala arunca vina pe angajatori și susține ca nu s-ar fi ajuns aici daca fi fost ascultate de superiori cand au cerut sa nu mai…

- Loredana Atanasoaie, fata de 18 ani din Vaslui, regreta amarnic fapta care i-a bagat prietena in mormant și pe ea dupa gratii. Criminala a declarat ca poate nu s-ar fi ajuns aici, daca ele ar fi fost ascultate de superiori cand au cerut sa nu mai stea impreuna.

- Duminica de dimineața, 6 august, cadavrul cu fața mutilata al unei tinere a fost gasit ascuns sub o banca, intr-un parc din Mangalia. Alina avea 18 ani și a fost ucisa de cea mai buna prietena, Loredana, alaturi de care venise sa munceasca pe Litoral, in vacanța. Criminala a povestit cu lux de amanunte…

- Alina Ciobanu, in varsta de 18 ani, din județul Vaslui, a fost gasita decedata, duminica dimineața, intr-un parc Mangalia. Trupul neinsuflețit al adolescentei a fost descoperit de un pescar, care inițial a crezut ca ar fi vorba despre un caine. „Era sub banca, pusa acolo ghemuita. Am crezut ca e un…

- Anchetatorii au stabilit ca fata gasita moarta intr-un parc din Mangalia are 18 ani si este din Vaslui. Un barbat care mergea la pescuit, a trecut prin parc și a observat trupul chircit sub o banca. El a sunat la 112. Urmele de violenta de pe trupul sau au demonstrat ca a fost omorata, potrivit IPJ…

- A fost explozie și incendiu la Petromidia, in județul Constanța, miercuri. Angajații de aflau la munca in momentul inn care s-a produs incidentul, iar echipele de salvare au acționat imediat și au activat planul roșu de intervenție. Din cauza fumului gros, locuitorii din tot județul au primit avertizari…

- La data de 16 iunie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectiile 4 si 5 Politie au desfasurat o actiune pentru verificarea respectarii prevederilor Legii 333 2003 si H.G. 301 2012.In urma activitatilor desfasurate, politistii au aplicat 4 sanctiuni contraventionale la H.G.…