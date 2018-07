Stiri pe aceeasi tema

- Un medic petroșanean a fost condamnat la opt luni de inchisoare pentru ca a refuzat sa ii fie recoltate probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In luna decembrie a acestui an, medicul petroșanean a fost identificat de polițiști in timp ce conducea sub stare de ebrietate. Mirosul puternic…

- Biblioteca Batthyaneum, cea mai veche institutie de cultura din Transilvania și un adevarat muzeu al carților rare, ramane in proprietatea Statului, dupa ce Curtea de Apel Alba Iulia a decis, miercuri, respingerea acțiunii formulate de Arhiepiscopia Romano-Catolica. Decizia un este definitiva. Potrivit…

- Curtea de Apel a mentinut sentinta de condamnare la inchisoare pe viata a inculpatului Lupu Madalin Miki, barbatul din Botosani care a omorat o femeie si a ranit grav un barbat, in 14 iulie 2017, la Alba Iulia.

- Lupu Madalin Miki, condamnat la inchisoare pe viața de Tribunalul Alba, iși așteapta sentința definitiva. Dosarul crimei din Partoș, finalizat la Curtea de Apel Alba Iulia. Inculpatul a cerut modificarea pedepsei. Curtea de Apel Alba Iulia a finalizat, miercuri, cercetarea judecatoreasca in dosarul…

- Ucigașul fostului primar de la Lunca Mureșului din Județul Alba a fost condamnat definitiv la 30 de ani de inchisoare. Sentința inculpatului Barsony Gligor fost pronunțata de Curtea de Apel Alba Iulia, in data de 31 mai, cand instanța superioara a respins apelul inculpatului. Barsony Gligor, criminalul…

- Justitia ieseana s-a dovedit incapabila sa traga la raspundere un escroc recidivist ale carui fapte au fost evidente. Dupa 10 ani de ancheta si procese, Curtea de Apel a pus punct dosarului-fiasco, concluzionand ca faptele inculpatului, demonstrate de aceleasi probe ca acum 10 ani, s-au prescris. Andrei…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins, definitiv, solicitarea celor de la Gerom Internațional in ceea ce privește licitația pentru stalpii hidraulici de la Complexul Energetic Hunedoara. Oficialii societații comerciale au aratat ca firma care și-a adjudecat contractul nu il poate onora, dar și faptul…