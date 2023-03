Criminal în serie de câini maidanezi la Fălticeni, Străzile din centrul orașului sunt pline de leșuri (Video) Imagini de coșmar au fost filmate pe strazile din orașul Falticeni (Suceava), unde in ultima perioada, din ce in ce mai des, sunt otraviți fara mila cainii maidanezi, iar leșurile zac apoi in drum. Localnicii sunt satui de haitele de caini aciuiate printre blocuri și cum in orașul Falticeni (Suceava) nu a fost inființat un adapost pentru cainii fara stapani, unii au gasit ca soluție otravirea lor, relateaza Adevarul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de coșmar au fost filmate pe strazile din orașul Falticeni (Suceava), unde in ultima perioada, din ce in ce mai des, sunt otraviți fara mila cainii maidanezi, iar leșurile zac apoi in drum.

- Trei civili au fost ucisi sambata in bombardamente rusesti asupra orasului Herson din sudul Ucrainei, iar un alt civil a murit in regiunea estica Donetk, au declarat oficiali regionali, potrivit Reuters.Guvernatorul regional Oleksandr Prokudin a declarat ca trei persoane, inclusiv o femeie in varsta,…

- Fondatorul grupului de mercenari rusi Wagner a publicat joi imagini video, despre care a sustinut ca infatiseaza luptatori ai grupului sau aproape de centrul orasului ucrainean Bahmut, micul oras ucrainean pentru controlul caruia Wagner lupta de cateva luni, informeaza Reuters, transmite Rador.…

- Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice la volan este cercetat penal, dupa ce a fost urmarit in trafic si blocat de politisti, a informat IPJ Suceava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- n barbat a fost arestat preventiv dupa ce a santajat o femeie din Campulung Moldovenesc cu publicarea unor imagini indecente, iar aceasta i-a platit 20.000 de lei celui care o hartuia, a informat, duminica, IPJ Suceava, potrivit Agerpres.U Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Este plauzibil ca Ana Oros, femeia care a murit sfașiata de caini in zona Lacul Morii, sa fi fost victima unor caini antrenați sa ucida, spune, pentru MEDIAFAX, Tudor Ionescu. Un astfel de animal are o alta tipologie de atac fața de un maidanez, spune expertul in politici de protecție a animalelor.…

- Cel putin sapte civili au fost ucisi in urma unui raid aerian al fortelor birmaneze asupra unui sat din centrul tarii. Localnicii au declarat ca atacul a vizat o cladire in care erau oferite donatii caritabile. In regiune a avut loc o confruntare armata intre luptatori din rezistenta si fortele juntei…

- Școala gimnaziala din Țibeni, județul Suceava, a fost modernizata dupa un proiect unic, la unele ferestre fiind montate uși. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…