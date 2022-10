Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 43 de ani a fost arestat sambata de politia din Stockton, Statele Unite, in legatura cu sase crime care au zguduit anul trecut acest oras din centrul Californiei, noteaza AFP, preluat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, cu dubla cetatenie romano-maghiara, cautat de FBI (Biroul Federal de Investigatii din SUA), a fost retinut la Budapesta cand iesea dintr-o piscina. Acesta este suspectat ca, in anul 2007, impreuna cu complicii sai, ar fi santajat un cuplu din Statele Unite sustinand…

- Un barbat a fost arestat preventiv in urma unei decizii a Tribunalului Bucuresti, dupa ce ar fi promis mai multor persoane, in schimbul unor sume de bani, ca poate influenta procurori si judecatori pentru a dispune solutii favorabile in dosarele in care acestia sunt implicati, a informat, vineri, Directia…