Crimele nu se mai opresc in Mexic, unde aproape 8.000 de oameni au fost asasinati doar in primele 3 luni ale anului

Un numar de 7.667 asasinate au fost comise in Mexic doar in primele trei luni ale anului, o crestere de aproape 20% fata de aceeasi perioada din 2017, anul considerat cel mai violent din ultimele doua decenii, conform cifrelor oficiale publicate duminica.



In primele trei luni din 2017 s-au inregistrat 6.406 asasinate, conform sursei mentionate, iar cresterea inregistrata in 2018 indica faptul ca mexicanii vor avea un an si mai sangeros, daca nimeni nu va reusi sa opreasca crimele.



Aceasta violenta se produce pe fondul proliferarii gruparilor legate de traficul de droguri, dar…