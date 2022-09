Crimele cu sânge rece, povestite cu nonșalanță de un torționar comunist! Informații cu puternic impact emoțional - VIDEO ”Pacientul meu care-l aveam, zis ”Pacientul”, pe care trebuia sa-l lichidez, ii dadeam eu mancare lu' ala? Ii dadeam....eu cautam sa-l termin. Adica nu trebuia sa-l ținem doua zile, in 24 de ore sa-i facem ce-i facem. Il aduceau la cel tarziu 11 noaptea și tot a doua zi la 11 noaptea pleca de acolo, dar pleca rece. Venea cald și pleca rece, așa se intampla.Adica și ma intreba de multe ori: cate capațani ai facut luna asta? Adica sa-i dau raportul. Deci faceai doua, una pe noapte. O capatana Interesul asta era in 50, sa scurtam intelectualii, era lupta de clasa, lupta de clasa trebuia eliminata.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

