Crimele cu sânge rece, povestite cu nonșalanță de un torționar comunist! Informații cu puternic impact emoțional - VIDEO ”Pacientul meu care-l aveam, zis ”Pacientul”, pe care trebuia sa-l lichidez, ii dadeam eu mancare lu' ala? Ii dadeam....eu cautam sa-l termin. Adica nu trebuia sa-l ținem doua zile, in 24 de ore sa-i facem ce-i facem. Il aduceau la cel tarziu 11 noaptea și tot a doua zi la 11 noaptea pleca de acolo, dar pleca rece. Venea cald și pleca rece, așa se intampla.Adica și ma intreba de multe ori: cate capațani ai facut luna asta? Adica sa-i dau raportul. Deci faceai doua, una pe noapte. O capatana Interesul asta era in 50, sa scurtam intelectualii, era lupta de clasa, lupta de clasa trebuia eliminata.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a catalogat drept ”o aberatie” ideea de a cere populatiei sa limiteze consumul la energie electrica, precizand ca politicienii sunt cei care trebuie sa gaseasca solutii in aceasta privinta, mai ales ca Romania are o situatie mult mai buna in ceea ce priveste productia de energie prin…

- De cațiva ani, Ungaria cumpara cladiri istorice de pe teritoriul Transilvaniei. Astfel, statul maghiar a devenit proprietarul a zeci de imobile de patrimoniu din Romania. Interesul guvernului de la Budapesta este in special pentru construcțiile care au legatura cu istoria Ungariei, mai ales din perioada…

- Poliția de Frontiera informeaza ca in data de 06.08.2022, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 372.090 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 90.900 mijloace de transport.…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat ca, dupa afirmațiile cu caracter rasist facute de premierul ungar Viktor Orban la Baile Tușnad, ambasadorul Romaniei la Budapesta trebuia rechemat in țara pentru consultari, iar ambasadorul Ungariei la Bucuresti trebuia chemat la Ministerul de…

- VEȘTI BUNE… Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a vorbit despre valul 6 al pandemiei. Acesta a precizat ca in Romania nu se ia in calcul introducerea de restricții sau in niciun caz situații de genul lockdown. Lupta cu virusul ține de-acum, ca și in cazul caniculei, de exemplu, de…

- Departamentul de Stat al SUA a ridicat ratingul de țara al Romaniei in domeniul combaterii traficului de persoane la nivelul 2, in cadrul Raportului anual publicat la data de 19 iulie 2022. In urma unui proces de coordonare, planificare și implementare complex și susținut de la nivelul Guvernului in…

- Airbus Helicopters a realizat prima demonstratie de tragere cu racheta SPIKE ER2 de pe un elicopter H145M la un eveniment organizat la poligonul Cincu din Brasov, Romania. La mijlocul acestei luni francezii de la Airbus au prezentat modelul la Paris. Acesta tragere demonstrativa a adunat reprezentanti…

- Un nou caz de variola maimuței a fost diagnosticat astazi, 21 iunie 2022, in Romania. El are o forma ușoara și este tratat la propriul domiciliu. Simptomele au aparut in 18 iunie 2022, iar infecția a fost confirmata marți in urma investigațiilor de laborator. Pacientul are o forma ușoara a bolii și…