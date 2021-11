Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 28 de ani din vestul Germaniei a fost condamnata joi la inchisoare pe viata, gasita vinovata ca și-a ucis in 2020 cinci dintre cei șase copii, toți cu varste cuprinse intre unu si opt ani, relateaza DPA si France Presse, citate de Agerpres . Anchetatorii banuiesc ca femeia a recurs la crima…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a declarat ca îsi va "pregati" apararea în fata Curtii Penale Internationale (CPI), care ancheteaza sângerosul razboi antidrog purtat de guvernul sau, noteaza AFP și Agerpres. "Îmi voi pregati apararea în fata CPI",…

- Descoperire șocanta intr-o casa din Galati, acolo unde trupurile a doua persoane, barbat si femeie au fost gasite joi seara fara viata in casa. Din primele informatii ar fi vorba de o crima urmata de sinucidere. Tragedia a avut loc intr-o casa din comuna Independența, judetul Galati. Trupurile…

- La mai bine de o luna de la Alegerile Locale parțiale, mandatul lui Nicu Biserica (PSD) la funcția de primar al localitații Gura Ialomiței nu a fost inca validat. Judecatorul desemnat sa duca la indeplinire acest demers a fost recuzat de Lucian Spanu, unul dintre contracandidații lui Biserica in cursa…