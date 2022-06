Crimeea, legată de sudul Ucrainei cu trenul și autobuzul / Premieră după anexarea de către Rusia Linii de tren și de autobuz vor lega, de la 1 iulie, Crimeea anexata de Rusia de noile regiuni cucerite din sudul Ucrainei, au anunțat miercuri autoritațile pro-ruse de ocupație. Aceasta este o premiera de cand Moscova a anexat Crimeea in 2014 și a suspendat transportul intre regiuni. Transporturile, pazite de garda naționala rusa Ministerul […] The post Crimeea, legata de sudul Ucrainei cu trenul și autobuzul / Premiera dupa anexarea de catre Rusia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

