- Secretarul american de stat, Mike Pompeo, se afla in turneu in tarile din fosta Uniune Sovietica. Oficialul a efectuat vizite in Belarus, Ucraina, Kazahstan si Uzbekistan. In cadrul intalnirilor cu presedintii celor patru tari, Pompeo a promis sprijin din partea Statelor Unite.

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, este asteptat duminica in Kazahstan si Uzbekistan pentru a intari legaturile cu aceste doua tari din Asia Centrala apropiate Moscovei si economic legate de Beijing, noteaza AFP. Dupa vizita efectuata vineri in Ucraina iar sambata in Belarus, un…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo se afla vineri la Kiev pentru o vizita delicata, care are loc in plin proces de destituire a presedintelui Donald Trump in Senatul SUA, ca urmare a unor presupuse presiuni pe care le-ar fi exercitat asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo si-a amanat o vizita in Ucraina pentru a "urmari situatia" in Irak, unde manifestanti proiranieni Ambasada SUA la Bagdad, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, citata de AFP. Secretarul de stat "trebuie…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo îl va primi marti la Washington pe ministrul de externe rus Serghei Lavrov, a anuntat Departamentul de Stat, relateaza luni AFP. Într-un comunicat scurt difuzat duminica, diplomatia americana a precizat cei doi responsabili vor discuta…

- ​Secretarul de Stat american Mike Pompeo a ajuns joi în Maroc, unde efectuaza prima sa vizita oficiala în aceasta țara de când Donald Trump a fost ales în funcția de președinte al Statelor Unite, relateaza Dpa, citat de Mediafax.Oficialul american a fost așteptat la aeroport…

- Autoritațile din Rusia au început luni returnarea unei parți a navelor ucrainene confiscate în urma cu un an, în contextul negocierilor ce urmeaza a fi purtate de liderii celor doua state la Paris, pe 9 decembrie, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Dpa. Autoritațile…