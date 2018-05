Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege interzice sa se refuze un acord de afaceri in Rusia daca acel refuz este motivat de sanctiuni externe, conform unui comunicat publicat pe site-ul camerei inferioare a legislativului.Foarte probabil proiectul de lege va fi adoptat, deoarece a fost initiat de presedintii…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma ca un diplomat roman va fi expulzat din Rusia. Decizia vine dupa ce, zilele trecute, Romania a decis expulzarea unui diplomat rus, in sprijin de solidaritate cu Marea Britanie. „Ministerul Afacerilor Externe confirma declararea de catre Federația Rusa persona…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat luni ca tara sa expulzeaza 13 diplomati rusi, in concert cu Uniunea Europeana si Statele Unite, relateaza The Associated Press. Porosenko a anuntat pe Facebook ca Ucraina actioneaza in ”spiritul solidaritatii” cu ”partenerii britanici si aliatii transatlantici”.Statele…

- Uniunea Europeana si Organizatia Natiunilor Unite catalogheaza drept ilegal votul desfasurat in regiunea Crimeea in cadrul alegerilor prezidentiale din Rusia din 18 martie, relateaza site-ul publicatiei Ukriform.

- Uniunea Europeana a criticat luni incalcarile semnalate de catre observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in timpul alegerilor prezidentiale din Rusia, indeosebi lipsa concurentei si presiunile asupra opozantilor, si a cerut remedierea lor, relateaza AFP. …

- Franta a anuntat, duminica, ca nu recunoaste desfasurarea alegerilor prezidentiale ruse in Crimeea, la patru ani dupa anexarea "ilegala" a peninsulei ucrainene de catre Moscova, informeaza AFP. "Franta nu recunoaste organizarea alegerilor prezidentiale ruse in Crimeea astazi, duminica",…

- Asociatia Promo-LEX isi exprima ingrijorarea privind lipsa coordonarii cu autoritatile de la Chisinau vizavi de deschiderea a 24 sectii de votare pe teritoriul regiunii transnistrene, cu ocazia alegerilor prezidentiale din Rusia.

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a efectuat miercuri dupa-amiaza o vizita în regiunea anexata Crimeea, înaintea scrutinului prezidential programat duminica, informeaza site-ul agentiei Reuters.