Crime teribile, azi noapte, într-un spital din Germania – patru pacienți au fost uciși Crime ORIBILE la o clinica pentru persoane cu handicap de langa Berlin: 4 morți și un ranit grav! O angajata, posibil autor al faptelor, arestata. Poliție GermaniaPoliție Germania Scene cumplite intr-o clinica pentru persoane cu handicap de langa Berlin! Patru persoane au fost ucise si o a cincea a fost grav ranita, in noaptea de miercuri spre joi, intr-un incident bizar, despre care nu exista inca prea multe informații. O angajata a institutiei in varsta de 51 de ani, „asupra careia planeaza serioase suspiciuni” ca ar fi autorul faptelor, a fost arestata. Nu se cunosc inca motivațiile care… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

