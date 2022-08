Crime înfiorătoare într-o casă din Bascov, Argeş. Cinci persoane au fost ucise de un bărbat Crime infioratoare intr-o casa din Bascov, Arges! Atunci cand auzim de astfel de situații, ne punem intrebarea „ce s-ar fi intamplat daca…”. In cazul de fața, conform primelor informații, un barbat ar fi ucis, cel puțin, cinci persoane. Crima s-a intamplat in comuna Bascov, din județul Argeș. La ora la care scriem, criminaliștii inca cerceteaza […] The post Crime infioratoare intr-o casa din Bascov, Arges. Cinci persoane au fost ucise de un barbat appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- O crima teribila a avut loc in urma cu puțin timp intr-o casa din comuna Bascov, judetul Arges. Potrivit primelor informații obținute de catre oamenii legii care se ocupa de acest caz, in interiorul locuinței respective au fost gasite fara suflare cinci persoane. Iata cum s-a intamplat totul!

- Crima multipla intr-o locuința din Bascov, județul Argeș: cinci membri au unei familii, intre care o fetița de cinci ani, ar fi fost omorați in propria casa de o ruda cu afecțiuni psihice, transmit G4Media și Antena 3 . Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de catre un barbat despre faptul ca,…

- Cinci persoane au fost gasite moarte intr-o casa din Bascov, județul Argeș. Un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca in momentul cand s-a intors la domiciliu a gasit 5 membrii ai familiei decedați, fiind vorba de soție, fiica in varsta de 5 ani, cei doi socrii și un cumnat.

- Descoperire socanta facuta intr-o casa din comuna Bascov. Din primele date se paare ca mai multe persoane au fost gasite moarte intr-o locuinta, unii martori vorbind despre cinci persoane. Se pare ca toate ar fi fost omorate. Alarma a fost data prin apel la 112 de un membru al familiei care ar fi facut…

