Crime în serie, nerezolvate: A fost identificat „Zodiac Killer”? (VIDEO) Agențiile de aplicare a legii din SUA au precizat ca inca investigheaza celebrul caz „Zodiac Killer” (Ucigașul Zodiac), in timp ce anchetatori independenți au afirmat ca au rezolvat misterul cu privire la identitatea persoanei din spatele crimelor in serie. Aceste crime au ramas nerezolvate timp de peste 5 decenii. Case Breakers – o echipa formata din 40 de foști anchetatori din agenții ale statului – spune ca l-a identificat pe criminalul in serie folosind noi dovezi fizice și criminalistice și informații de la martori oculari, potrivit unui comunicat de presa, relateaza CNN . Identitatea barbatului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agențiile de aplicare a legii din SUA au precizat ca inca investigheaza cazul „Zodiac Killer” (Ucigașul Zodiac), in timp ce anchetatori independenți au afirmat miercuri ca au rezolvat misterul cu privire la identitatea persoanei din spatele crimelor in serie ramase nerezolvate timp de peste 5 decenii.

- De astazi, incep controale in școli, anunța ministrul Educației. Respectiv, se verifica respectarea normelor sanitare in vigoare. Se intampla in timp ce testele de saliva pentru elevi și profesori, care vor fi folosite in școala, sunt inca la stadiul de promisiune. Ministerul Educației așteapta, la…

- Mai sunt aproape trei saptamani pana la startul sezonului NBA. In prezent, se pare ca peste 90% dintre jucatori au fost vaccinati complet impotriva coronavirusului, informeaza L’Equipe. Joi, ESPN preciza ca 95 la suta dintre baschetbalistii din NBA au primit cel putin o doza de vaccin. NBA a impus obligativitatea…

- Cheltuielile de consum din SUA au crescut in august, dar cheltuielile ajustate la inflatie din luna anterioara au fost asteptarile initiale, consolidand asteptarile ca avansul economic a incetinit in trimestrul al treilea, pe fondul numarului mai mare de infectii cu noul coronavirus, transmite Reuters.…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a anuntat ca va accelera ritmul expulzarilor cu avionul a peste 10.000 de migranti, mai ales haitieni, masati de mai multe zile sub un pod in Texas dupa ce au trecut frontiera din Mexic. Potrivit AFP, migrantii au sosit la Del Rio, in Texas, dupa ce au…

- Agentiile de informatii din Statele Unite analizeaza o cantitate uriasa de date genetice provenite de la laboratorul din orasul Wuhan, din centrul Chinei, care ar putea ajuta la descoperirea originii coronavirusului imediat ce vor fi descifrate, potrivit CNN. Este vorba despre o cantitate uriasa de…

- Inotatorii romani David Popovici si Robert Glinta s-au calificat, duminica, in semifinalele probelor de 200 m liber, respectiv 100 m spate, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. David Popovici (16 ani) s-a calificat in semifinalele probei de 200 m liber cu al patrulea timp, 1 min 45 sec 32/100, dupa ce…

- Luni, 12 iulie, in jurul orei 13.00, polițiștii din Baia Mare au identificat doi barbați care practicau acte de exhibiționism. Unul dintre aceștia, a fost identificat de polițiști pe bulevardul Decebal din municipiu, iar celalalt a fost identificat intr-un parc din municipiu. Barbații de 41 respectiv…