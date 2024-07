Stiri pe aceeasi tema

- Cuplul acuzat de uciderea unui barbat și ascunderea cadavrului intr-un geamantan a marturisit in fața anchetatorilor inca o crima. Este vorba despre o femeie, de 51 de ani, data disparuta anul trecut. Aceasta se ducea des pe la cei doi, in localitatea Pungești. Conform presei locale, victima era obligata…

