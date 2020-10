Stiri pe aceeasi tema

- Inregistrari video cu potențiale crime de razboi au aparut pe rețelele de socializare in timp ce luptele fac ravagii in jurul teritoriului disputat Nagorno-Karabah intre Azerbaidjan și etnicii armeni, relateaza BBC, citata de Hotnews. Una dintre inregistrarile video a fost postata pe o aplicație de…

- Secretarul american de stat american Mike Pompeo le-a cerut vineri Armeniei si Azerbaidjanului sa puna capat ostilitatilor si sa protejeze civilii din Nagorno-Karabah, regiune afectata de aproape o luna incoace de un conflict sangeros, relateaza AFP.

- In cursul zilei de astazi, atat pe retelele de socializare, cat si in presa rusa, a fost publicat un material video cu mai multi soldati rusi care au baut mai mult decat trebuia. Fiind toti in stare de ebrietate, au decis sa porneasca in ’’aventura vietii lor’’ cu un vehicul de lupta pentru infanterie,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a apreciat joi ca aproape 5.000 de oameni au fost ucisi in luptele dintre Azerbaidjan si fortele etnice armene in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza Reuters si AFP.''Exista o multime de victime de ambele parti, mai mult de 2.000 de fiecare parte'',…

- Turcia este implicata "militar" de partea Azerbaidjanului in conflictul impotriva Armeniei din regiunea separatista Nagorno-Karabah, a acuzat miercuri Administratia Emmanuel Macron, conform cotidianului Le Figaro preluat de mediafax.Vezi și: Klaus Iohannis compara PSD-ul cu noul coronavirus:…

- Razboiul in care s-au angrenat Armenia si Azerbaidjan in enclava Nagorno Karabah a facut deja sute de victime. Liparit Daștoian, un fotbalist armean de numai 22 de ani, a cazut pe front, pe 5 octombrie, scrie Gazeta Sporturilor. Numele lui a fost publicat pe site-ul ministerului apararii, fiind printre…

- La doar o saptamana de la reizbucnirea conflictului vechi de 40 de ani dintre Armania și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh, imaginile surprinse pe o camera de supraveghere arata cum o racheta explodeaza pe un drum circulat de mașini in Nagorno Karabah. VIDEO: Footage of a bridge…