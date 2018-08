Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitii la fabrica de ciment unde au fost gasiti morti doi paznici. Anchetatorii cauta noi indicii in acest caz, in care doi angajati ai societatii comerciale sunt acuzati de cele doua crime, dar si de o a treia care ar fi avut loc anul trecut. Cei doi frați, Marian și Florin Bonciu, au fost reținuți…

- Procurorii DIICOT și polițistii de la Crima Organizata au facut astazi dimineața, la ora 6, mai multe percheziții la traficanți și consumatori de droguri, susțin mai multe surse din sistemul judiciar. In dosar este vizat un anume Adrian Carbunescu, zis Max, care vindea stupefiante personajelor din lumea…

- O explozie a avut loc, marti, la o casa din Sectorul 5 al Capitalei, in urma caruia un barbat a suferit arsuri grave pe 60 la suta din suprafata corpului. Explozia nu a fost urmata de un incendiu, insa acoperisul casei a fost distrus.

- Copiii din doua instituții de invațamant bucurestene, Scoala Generala nr. 117 si Scoala Alexandru Costescu, au facut ore de educație fizica cu un tigru. Nu cu unul real, ci alaturi de mascota CSM București, care a venit, impreuna cu sportivi și antrenori din cadrul gruparii, pentru a-i invața pe cei…

- Pistele de bicicleta care vor fi construite in București incarca bugetul cu peste 14,5 milioane de euro. Atat ar costa patru trasee amenajate pentru bicicliști in Capitala, insumand aproape 88 de kilometri. Pistele necesita strat asfaltic special, marcare și in anumite cazuri, lucrari mai ample de amenajare,…

- Sambata, Piața Victoriei va fi blocata și de marșul pentru susținerea comunitații LGBT, dar și de marșul normalitații organizat de Noua Dreapta. Totodata, alte 11 proteste, marșuri și acțiuni culturale vor fi organizate pe parcursul zile de sambata in București, estimarile autoritaților aratand…

- Inscrierea copiilor la creșa, gradinița sau in clasa pregatitoare continua sa dea, in fiecare an, batai de cap parinților. Pare extrem de greu de reglementat un sistem in care parinții sa scape de emoțiile inscrierilor. Asta pentru ca, din pacate, multe unitați lasa inca de dorit și de aceea, oricat…

- Razboi intre vecini este tema ediției din aceasta seara la emisiunea Vorbește Moldova.De aproape doi ani, proprietarii a patru apartamente situate intr-o curte comuna de pe strada Alexei Mateevici din Capitala, traiesc intr-o teroare permanentaCine le-a stricat viața locatarilor,