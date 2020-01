CRIMĂ VIOLENTĂ: O femeie din judeţul Galaţi şi-a plătit amantul ca să-i omoare soţul italian 2.500 de lei pentru o crima. Atat a oferit o femeie de 31 de ani, din localitatea Buciumeni, judetul Galati. Femeia, casatorita cu un cetatean italian in varsta de 64 de ani, l-a platit chiar pe iubitul ei, cu care avea o relatie extraconjugala, pentru a scapa de sotul despre care acum sustine ca era violent pe fondul consumului de alcool. Femeia este cea care a sunat la 112 si a sustinut ca si-a gasit sotul ucis in casa. Aceasta le-a povestit anchetatorilor ca era plecata in vizita la parinti si cand a revenit la domiciliu si-a gasit sotul decedat. Politistii galateni, sub coordonarea unui… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

- Potrivit unor surse judiciare citate de Adevarul, o femeie de 32 de ani, din localitatea Buciumeni, este acuzata ca, impreuna cu doi complici pe care i-a platit, si-ar fi ucis sotul, un cetatean italian in varsta de 62 de ani, dupa care a incercat sa insceneze un accident casnic. Moartea italianului…

