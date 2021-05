Crimă tulburătoare în județul Maramureș. Bărbat găsit mort cu două cuțite înfipte în piept Moartea unui tanar a revoltat o intreaga comunitate din județul Maramureș. Barbatul a fost injunghiat mortal de un localnic, in acest caz fiind deschisa o ancheta penala. Victima are 35 de ani. Ea a fost gasita fara suflare, duminica dimineața, cu doua cuțite infipte in piept. Potrivit anchetatorilor, autorul crimei a fost identificat și reținut […] The post Crima tulburatoare in județul Maramureș. Barbat gasit mort cu doua cuțite infipte in piept first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Radu Farcaș este numele barbatului gasit mort, cu doua cuțite infipte in piept, in Maramureș. Este un tanar de 34 de ani, care și-a gasit sfarșitul dupa ce ar intrat intr-un conflict cu un alt barbat. Ambii s-ar fi aflat sub influența bauturilor alcoolice.

- Un barbat din Maramureș a fost gasit mort cu doua cuțite infipe in piept, in fața unui local. Faptașul a fost prins de polițiști la cateva ore dupa și dus la audieri. Este vorba despre un tanar de 34 de ani, pe nume Radu Farcaș.El era necasatorit și muncea cu ziua la palincaria unde a fost gasit fara…

- Un barbat in varsta de 35 de ani, din Maramureș, a fost omorat dupa ce criminalul i-a infipt in piept doua cuțite. Victima a fost descoperita duminica dimineața, iar echipajul medical care a ajuns la locul cu pricina nu a mai putut sa faca nimic pentru a-i salva viața barbatului. Astfel, a fost constatat…

- Crima stranie in Maramureș! Un barbat de 35 de ani a fost gasit mort cu doua cuție infipte in piept. Descoperirea macabra a fost facuta duminica dimineața. S-a demarat o ancheta in acest caz.

- Victima a fost gasita in zona unei palincarii si, cel mai probabil, din primele informatii, ar fi proprietarul acesteia. Tanarul a fost descpaerit acolo de un vecin. Echipajele de urgenta sosite la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. In interior, s-au gasit urme de violenta, semn…

- Toata Romania se afla in scenariul verde, dupa ce judetul Cluj si Capitala au iesit din scenariul galben. Rata de infectare din Bucuresti a scazut la 1,49 persoane la mia de locuitori, in usoara scadere fata de ziua precedenta cand era de 1,59 la mia de locuitori. Cel mai recent bilant al Grupului de…

- Un barbat si-a ucis sotia, mama a 9 copii, apoi a impachetat cadavrul intr-o patura si l-a ingropat pe malul Crisului Negru. Crima a fost descoperita sambata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, care au gasit in aceeasi seara si corpul victimei, iar pe autor l-au retinut pentru 24…

- Vineri, 5 martie, in jurul orei 18.30, polițiștii din Suciu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca a fost gasit cadavrul unui barbat in curtea unui imobil din localitate. ”Victima este un barbat de 50 de ani din Groșii Țibleșului. Polițiștii continua cercetarile in acest…