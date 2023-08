Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 29 de ani si un barbat de 67 de ani au fost gasiti morti, joi, intr-un apartament din Turda, judetul Cluj. Femeia a fost gasita pe podea, acoperita si cu urme de sange, iar barbatul era spanzurat, in baie. Politistii au deschis o ancheta in acest caz, pentru a stabili ce s-a intamplat.

- Timișoara a fost zguduita de un caz șocant de crima și jaf, care a avut un sfarșit șocant și, totodata, surprinzator. O femeie in varsta de 74 de ani a fost ucisa in propria casa de catre un barbat care intenționa sa o jefuiasca. Cu toate acestea, investigația a luat o intorsatura neașteptata, atunci…

- O femeie a fost gasita moarta, marti, in apartamentul sau din Timisoara, situat pe Calea Sagului, ea fiind ucisa. Agresorul este cautat de politisti.Potrivit anchetatorilor, crima a avut loc marti seara, pe strada Clabucet din zona Calea Sagului din Timisoara. Femeia se afla singura in apartament,…

- Crima șocanta in Gorj! O femeie in varsta de 57 de ani a fost omorata de iubitul ei, in propria locuința. Barbatul a fost cel care a alertat autoritațile, iar polițiștii au ajuns imediat in localitateaBaia de Fier, unde au gasit-o pe aceasta fara suflare. Iata ce motiv ar fi avut sa recurga la acest…

- La data de 17 iulie a.c., in jurul orei 07.40, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier produs intre localitațile Copaceni și Tureni. Din primele verificari, polițiștii au constatat

- Tragedie pe litoral. O femeie in varsta de 48 de ani s-a aruncat, miercuri dimineața, de la etajul 8 al unui hotel din stațiunea Mamaia. La ora 4.00, polițiștii din Mamaia au primit un apel de urgența care anunța ca o persoana a sarit de la inalțime. Echipajele au constatat ca informațiile primite erau…

- Crima intr-un sat din Ulmeni! Ieri seara, o femeie, in varsta de 53 de ani, a fost ucisa de soțul ei, in urma unui conflict iscat pe fondul consumului de alcool. Barbatul, tot in varsta de 53 de ani, era pensionat pe caz de boala. Acesta a fost reținut de Poliție urmand a fi propus cu propunerea de…