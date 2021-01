Crimă teribilă în Gorj. Femeie, găsită moartă într-o baltă de sânge alături de soț. Cine este criminalul In ciuda tuturr necazurilor care s-au napustit peste Romania, din pacate, exista oameni care omoara persoane nevinovate, din cauza frustrarilor pe care le au. Un exemplu recent este o crima comisa in Gorj de catre un barbat. O femeie a fost gasita moarta, iar alaturi se afla soțul sau ranit, dar inca in viața. Ce […] The post Crima teribila in Gorj. Femeie, gasita moarta intr-o balta de sange alaturi de soț. Cine este criminalul appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

