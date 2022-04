Stiri pe aceeasi tema

- In data de 24 aprilie a.c., in jurul orelor 08.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean Satu Mare au fost sesizați de catre o persoana din comuna Calinești-Oaș, localitatea Lechința, despre faptul ca, in cursul serii de 23 aprilie, in locuința din vecinatatea sa, a avut loc un conflict spontan…

- Bihoreanul dat disparut de familie pe 21 decembrie 2021, Venkli Istvan, a fost ucis, titreaza jurnalistii de la www.ebihoreanul.ro. Crima a fost pusa la cale de sotia lui si de iubita femeii, verisoara a victimei, care i-au platit 40.000 de lei unui interlop din Valea lui Mihai, ca sa duca la indeplinire…

- Un barbat din Ialoveni și-ar fi ucis soția cu sange, iar ulterior și-ar fi pus capat zilelor. Crima ar fi fost comisa duminica, in jurul orei 16:00.Potrivit oamenilor legii, intre cei doi soți s-a iscat un conflict, care a degenerat in bataie.

- La fața locului au intervenit pompierii cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, la fata locului deplasandu-se si o ambulanta apartinand Serviciului de Ambulanta Judetean.Dupa lichidarea incendiului, in hala a fost identificat un barbat, decedat, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…