Un barbat de 64 de ani este investigat pentru doua infracțiuni de omor, dupa ce ar fi ucis o femeie de aproximativ 75 de ani și pe fiul acesteia. In data de 24 iulie, polițiștii, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au demarat o ancheta dupa ce au descoperit cadavrul