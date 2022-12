Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 36 de ani, din localitatea maramureșeana Farcașa, a murit aseara dupa ce a fost injunghiat de femeia cu care locuia, in urma unui conflict in familie care a degenerat. Incidentul a avut loc sambata seara, la ora 21.56, cand polițiștii Secției 3 Farcașa, au fost sesizați prin S.N.U.A.U.…

- Fetita de doua luni care a ajuns la spital dupa ce sora sa mai mare cu un an i-a infipt o foarfeca in cap a murit, informeaza News.ro. ”Fetita a decedat. Stop cardio-respirator care nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare”, au transmis joi seara reprezentantii Spitalului ”Grigore Alexandrescu” din…

- Un barbat a fost gasit mort in masina dupa ce se izbise de un stalp, in municipiul Arad. Anchetatorii au precizat ca el fusese injunghiat cu putin timp inainte de accident și a urcat la volan in incercarea de a scapa.

- Un nou caz terifiant in Teleorman. Un tanar in varsta de 18 ani și iubita acestuia, de 16 ani, ambii de etnie roma, au fost gasiți morți intr-un imobil din satul Vacarești. Ei ar fi fost uciși in locuința acestora și transportați apoi intr-o casa nelocuita, de catre un barbat de 24 de ani, scrie Liber…

- O fata de 16 ani si un baiat de 18 ani au fost omorati in urma unui conflict, autorul ascunzand cadavrele intr-o casa parasita din Draganesti de Vede, informeaza, miercuri, IPJ Teleorman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Tanarul a incercat sa treaca peste calea ferata printr-un loc neamenajat și a fost lovit de trenul care circula pe ruta Constanța - București.Medicii chemați la fața locului nu au mai putut decat sa constate decesul. „Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca cele sesizate se confirma,…

- STIREA INITIALA : Imagini infioratoare pe strada Jabarului, din Lugoj, luni dimineata. Un tanar de aproximativ 25 - 30 de ani si-a gasit sfarsitul pe calea ferata, dupa ce a fost lovit de un tren. Echipaje ale ambulantei si politiei au fost sesizate de catre un barbat ce locuieste in zona, spunand…

- Crima halucinanta intr-un azil de batrani din Calarasi! Un barbat de 79 de ani i-a injunghiat, cu un briceag, pe alti doi varstnici din centrul de ingrijire. Scandalul ar fi pornit de la o bucata de salam. Cei doi au ajuns la spital, insa pentru unul dintre ei medicii nu au mai putut face nimic. Barbatul…