- Fostul sef al Direcției Agricole Sibiu a fost ucis noaptea trecuta, iar principalul suspect este chiar de unul dintre fiii sai. Tanarul, in varsta de 25 de ani, este consumator de droguri si a fost externat in urma cu cateva zile din spitalul de psihiatrie. In fata anchetatorilor, criminalul si-a recunoscut…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), chestorul Tiberiu-Iulian Ivancea, a declarat, marti, ca, drogul Cristal este cel mai raspandit in randul tinerilor din judetul Sibiu, unul dintre motive fiind ca este si cel mai ieftin, o doza costand numai cateva zeci de lei. „Preponderent in judetul…

- Crima de la 2 Mai, numerosii soferi prinsi drogati la volan, cu sau fara accidente, fenomenul ia amploare in scoli, si nimeni din conducerea statului nu se intreaba de ce in portul Constanta nu sunt identificate droguri

- Un barbat din Ighiel (comuna Ighiu) a fost lovit de mai multe ori cu o bata in cap și cu un briceag in zona gatului, a decedat la o stana din județul Sibiu. Victima era cioban și a fost atacat de un coleg, impreuna cu care lucra la stana. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul […] The post Crima…

- Avocatul Ion Cristian a preluat cazul fetei care si ar fi ucis cea mai buna prietena intr o camera de hotel din sudul litoralului si apoi i ar fi aruncat cadavrul sub o banca din parcul public din Mangalia. Acesta spune ca este necesara o expertiza psihologica pentru inculpata, care este in stare de…

- Un barbat din Sibiu a murit sambata seara, dupa ce a fost lovit puternic cu o ranga, informeaza Ora de Sibiu.Incidentul a avut loc, sambata seara, in jurul orei 22:30, pe strada Henri Coanda din Sibiu. Potrivit martorilor, totul a pornit in urma unui scandal spontan, dar si pe fondul consumului de alcool.Mai…