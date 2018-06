Stiri pe aceeasi tema

- Un roman și-a ucis soția in Italia, apoi s-a sinucis. Femeia, in varsta de 50 de ani, a fost injunghiata mortal și lovita cu o sticla de soțul ei care și-a pus capat zilelor, inghițand mai multe pastile. Tragedia a avut loc intr-o familie de romani stabilita in localitatea Ome din provincia italiana…

- Crima șocanta:O tanara a fost asasinata cu 50 de lovituri de cutit. Laura avea doar 21 de ani si strangea bani sa isi faca o casa.foto O tanara romanca a fost asasinata cu 50 de lovituri de cutit. Laura avea doar 21 de ani si strangea bani sa isi faca o casa in Romania. Criminalul ei a fost arestat.…

- Tanara locuia alaturi de iubitul ei, in Etterbeek, scrie wowbiz.ro. Ulterior, anchetatorii au aflat ca victima practica prostitutia, in mod legal, iar iubitul ei vindea masini second hand. Citeste si O romanca a fost ucisa cu bestialitate in Belgia. A fost injunghiata si aruncata pe fereastra…

- O tanara romanca a fost ucisa cu bestialitate, in Belgia.(Reduceri mari la jocuri PC) Victima avea doar 21 de ani și strangea bani pentru a-și cumpara casa in Romania.(CITEȘTE ȘI: ACCIDENT TRAGIC IN BUFTEA! UN ȘOFER BEAT A INTRAT PE CONTRASENS. COPIII LUI AU FOST PROIECTAȚI PRIN PARBRIZ, IAR UNUL A…

- Crima infioratoare in Belgia, acolo unde o tanara romanca a fost asasinata cu 50 de lovituri de cuțit. Victima avea doar 21 de ani și strangea bani pentru a-și cumpara casa in Romania, informeaza Observator.

- O adolescenta de 18 ani a fost gasit moarta intr-un padure din municipiul Botosani, fiind ucisa cu 30 de lovituri de cutit. Anchetatorii au reusit identificarea autorului faptei, un tanar de 16 ani, elev. Cei doi se cunoscusera pe o retea de socializare si se aflau in padure pentru ca el sa ii faca…

- O noua crima ingrozitoare socheaza Romania.O femeie a fost ucisa si incendiata de sotul sau, iar dupa atac, barbatul a fugit impreuna cu copilul sau de șapte ani. S-a intamplat in judetul Arges. Barbatul este cautut de polițiști. https://www.antena3.ro/actualitate/locale/o-noua-crima-ingrozitoare-socheaza-romania-o-femeie-a-fost-ucisa-si-incendiata-de-sotul-sau-463354.html…