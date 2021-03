Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost gasita moarta, duminica, intr-un bloc din Iași. Se pare ca cel care a omorat-o este chiar concubinul sau. Crima a avut loc in data de 1 Martie, iar barbatul a stat cu cadavrul in casa o saptamana.A stat cu cadavrul in casa o saptamanaVecinii barbatului care a comis crima susțin ca avea…

- Duminica, pe data de 7 martie, o femeie a fost gasita decedata. Aceasta se afla intr-un bloc din municipiul Iași. Anchetatorii susțin ca aceasta ar fi fost ucisa de catre concubinul sau. Vecinii susțin ca acesta obișnuia sa consume alcool, iar certurile in casa lor nu era ceva neobișnuit. De cele mai…

- Citibank a comis una din cele mai mari erori din istoria bancara dupa ce a transferat din eroare 900 de milioane de dolari mai multor creditori ai companiei de cosmetice Revlon. Marea problema pentru banca este ca nu mai poate recupera aproape jumatate de miliard de dolari. Asta dupa ce un judecator…

- 1666: Principele Mihai Apafi intareste privilegiile orasului Zalau S-a intamplat in 9 februarie 1773 – S-a nascut William Henry Harrison, presedinte al SUA. 1874 – A murit istoricul francez Jules Michelet (n.21.08.1798). 1881 – A murit scriitorul rus Fiodor Mihailovici Dostoievski („Fratii Karamazov”,…

- Au fost facute publice fondurile folosite de partide in campania electorala a alegerilor parlamentare din 2020 Nicoleta Dumitrescu A trecut o luna și ceva de la alegerile parlamentare, noii senatori și deputați și-au preluat mandatele, fiind stabilit, deja, și in cadrul caror comisii permanente…

- Concertul caritabil de Craciun, intitulat MIRACOLUL BETHLEEMULUI, a fost susținut de LAURA BRETAN (impreuna cu Corurile reunite ale Bisericilor Evanghelice din Iași, Corul „Armonia Kids” și orchestra „OTHELLO SEXTET”), marți, 17 decembrie 2019, ora 18:00, la Sala Polivalenta din Iași; s-a bucurat de prezența…

- CRIMINAL… Tanarul de 30 de ani din județul Vaslui a fost reținut sambata seara dupa ce, pe fondul consumului de alcool, și-a lovit, cu toporul in cap, un coleg de munca. Cei doi lucrau la o ferma din comuna Scanteia, județul Iași. Martorii au povestit anchetatorilor ca Ionel Para, de 30 de ani, s-a…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui, efectueaza, vineri dimineata, 85 de perchezitii domiciliare la adrese de pe raza judetelor Vaslui, Suceava, Neamt, Iasi, Bacau, Constanta si Dambovita. Potrivit unui comunicat…