- Un barbat, de 40 de ani, l-a ucis pe strada cu o maceta pe iubitul fiicei sale. Incidentul a avut loc pe o strada din localitatea Fieni, Dambovița. Intre cei doi barbați existau tensiuni mai vechi. Atacatorul nu ar fi fost niciodata de acord cu relația dintre fiica lui și victima. Principalul motiv…

- Crima șocanta in Gorj! O femeie in varsta de 57 de ani a fost omorata de iubitul ei, in propria locuința. Barbatul a fost cel care a alertat autoritațile, iar polițiștii au ajuns imediat in localitateaBaia de Fier, unde au gasit-o pe aceasta fara suflare. Iata ce motiv ar fi avut sa recurga la acest…

- Marți seara, in jurul orei 22:30, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil din Piața Țepeș Voda din Timișoara, un barbat și-a gasit bunicii decedați (un barbat in varsta de 75 de ani și o femeie in varsta de 78 de ani), iar in locuința a surprins o […] The…

- Momente dramatice pentru un barbat din Malu cu Flori, in varsta de 44 de ani! Acesta a fost transportat de urgența la spital, dupa ce a fost lovit cu ciocanul de un consatean. Agresorul, in varsta de 59 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, pentru fapta comisa. Totodata, astazi, 13 iunie, agresorul…