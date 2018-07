Stiri pe aceeasi tema

- O crima infioratoare a avut loc in comuna Unirea din Dolj. O mama și-a ucis cu sange rece baiețelul de trei crezand ca este Diavolul. Femeia, sotul ei si cei trei copii ai lor sunt din Craiova, insa cei cinci se aflau la tara, in comuna doljeana Unirea. Nenorocirea s-a produs in toiul noptii trecute.…

- O femeie din Craiova și-a ucis copilul crezand ca este diavolul. Mama acuzata de crima a fost reținuta, dupa ce a marturisit ca și-a sugrumat baiețelul de trei ani. Crima infioratoare a avut loc in comuna Unirea din județul Dolj, unde femeia, soțul ei ei și cei trei copii venisera in vacanța, noteaza…

- CHIȘINAU, 9 iul — Sputnik. Procurorii au dat detalii în cazul odiosului omor din Telenești, descoperit tocmai la patru ani de la comiterea crimei. Secția Relații Publice a Procuraturii Generale a difuzat un comunicat de presa în care autorii omorului din Telenești au fost condamnați…

- Descoperire șocanta intr-un sat din Timiș. Un taximetrist care fusese dat disparut de mai bine de o saptamana a fost gasit mort, la marginea unei paduri din apropierea localitații Sinersig, informeaza Observator. Din primele informații, ar fi vorba despre o crima, iar doi adolescenți sunt deja considerați…

- Caz șocant în Arges. O femeie în stare de ebrietate si-a înjunghiat sotul dupa un scandal. Ucigasa i-a spus apoi unei vecine ca barbatul s-ar fi sinucis. Politistii au descoperit, însa, ca este vorba despre o crima.

- Si-a ucis fosta concubina si a ingropat-o in gradina. Suspectul, un barbat de 48 de ani din satul Balabanești, Criuleni, a fost arestat pentru 30 de zile.Potrivit oamenilor legii, femeia de 38 de ani a fost ucisa in noaptea de 30 spre 31 mai.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie aolj, un politist in varsta de 31 de ani din Cetate conducea marti seara un autoturism pe DN 56 A, in localitatea Moreni. La un moment dat, el a accidentat o femeie in varsta de 38 de ani, care a traversat drumul fara sa se asigure si prin loc…

- Crima infioratoare in satul Mereni, Anenii Noi. O femeie de 57 de ani a fost batuta crunt, apoi strangulata cu un prosop. Totul s-a intamplat, aseara, in locuinta victimei. Suspect in acest caz este un vecin, care consumase alcool impreuna cu femeia.