Stiri pe aceeasi tema

- Crima infioratoare in Belgia, acolo unde o tanara romanca a fost asasinata cu 50 de lovituri de cuțit. Victima avea doar 21 de ani și strangea bani pentru a-și cumpara casa in Romania, informeaza Observator.

- O adolescenta de 18 ani a fost gasit moarta intr-un padure din municipiul Botosani, fiind ucisa cu 30 de lovituri de cutit. Anchetatorii au reusit identificarea autorului faptei, un tanar de 16 ani, elev. Cei doi se cunoscusera pe o retea de socializare si se aflau in padure pentru ca el sa ii faca…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus trimiterea in judecata a unui barbat pentru savarșirea infracțiunii de omor. The post Crima socanta in Timis! Om ucis cu 14 lovituri de cutit. Ce s-a intamplat cu ucigasul appeared first on Renasterea banateana .

- Crima oribila in localitatea Amara. O femeie de 46 de ani a fost injunghiata, sambata dupa amiaza, de sotul ei, in urma unui conflict in timpul careuia victima l-a anuntat ca il paraseste si urmeaza sa se mute la Slobozia la fiica cea mare.

- O crima oribila a șocat intreaga țara, de 1 Martie. O femeie de 33 de ani a fost ucisa in plina strada, in Galați. Amantul ei a injunghiat-o de mai mult de 15 ori. Violeta Mirica era in drum spre serviciu cand a fost atacata de barbatul de care se desparțise. Tragedia a avut loc […] The post Crima…

- O tanara in varsta de 33 de ani a fost ucisa la Galati de fostul iubit, in plina strada, cu mai multe lovituri de cutit, potrivit Antena3.ro. Incidentul a avut loc in timp ce femeia se indrepta catre serviciu. Victima a fost atacata de barbatul de care se despartise. Surse din ancheta au precizat ca…