Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 50 de ani și-a omorat soția. Acesta și-a injunghiat partenera de viața de mai multe ori, dupa care a incercat sa fuga, dar a fost capturat de polițiști, relateaza adevarul.ro.Crima a avut loc in localitatea austriaca Ybbs ad Donau. Gabriela P. (42 de ani) și Nicolae T. (50 de ani)aveau…

- Un cetațean roman de 50 de ani și-a injunghiat mortal soția, in varsta de 42 de ani, in cursul unui incident produs miercuri seara in localitatea Ybbs an der Donau din Austria, relateaza presa locala, potrivit Mediafax.Barbatul a fost arestat la scurt timp dupa crima, insa inițial nu a vrut…

- Crima oribila intr-o familie de romani din Austria. Un barbat in varsta de 50 de ani i-a taiat gatul soției, chiar sub privirile copiilor. Totul s-a produs in bucataria casei in care locuiau. Cei doi soți au inceput sa se certe intens, iar la un moment dat barbatul a pus mana pe cuțit și…

- Deputatul PNL Razvan Prisca a oferit o explicatie surpinzatoare pentru viata austera dusa de premierul Ludovic Orban: sotia sa e vegetariana, deci cheltuie mai putin pe hrana. Familia Orban a trait in ultimul an din 3.000 de lei pe luna, arata declaratia de avere publicata de liderul PNL. "Sotia…

- Un tanar de 22 de ani, student de la Facultatea de Drept a Universitatii „Al.I. Cuza", a fost batut si injunghiat ieri-noapte in timpul Balului Bobocilor, desfasurat la un club din municipiu. Purtatorul de cuvant al IPJ, Ioana Bilea, a declarat ca tanarul a fost injunghiat superficial in abdomen in…

- Foaierul Teatrului Tony Bulandra a fost gazda unei conferinte de presa sustinuta de directorul Mihai Constantin Ranin alaturi de invitatii sai, regizorul rus Dimitri Aryupin si regizorul roman din Republica Moldova, Dumitru Acris. Directorul Teatrului Tony Bulandra, Mihai Constantin Ranin…

- Sfarșit sumbru, pentru un barbat in varsta de 34 de ani, din comuna buzoiana Robeasca. Barbatul, tata a trei copii, s-a spanzurat de o grinda in fața celor mici, dupa ce luni de zile se luptase cu o depresie in urma unui accident. Soția nu are nici de unele și, colac peste pupaza, urmeaza sa fie data…

- Un adolescent de 17 ani din judetul Botosani a fost injunghiat mortal de propria mama. Dupa ce si-au ucis fiul femeia a incercat sa se sinucida. A fost insa gasita de politisti si dusa la spital. Cel mai probabil va fi mai apoi retinuta si cercetata pentru omor.